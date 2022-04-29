Санкт-Петербург, 29 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Задымление в троллейбусе на улице Нахимова напугало жителей Васильевского острова в Санкт-Петербурге, сообщают 29 апреля очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». ЧП произошло в первой половине дня.

vk. com/spb_today Задымление в троллейбусе (цитата группы «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»)

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в троллейбусе возникло задымление салона, по предварительным данным, из-за короткого замыкания.

«Возгорание не подтверждаем, было задымление. Пострадавших нет. Водитель справился самостоятельно, оперативно обесточил троллейбус», — уточнил собеседник агентства.

В настоящий момент троллейбус снят с маршрута. В причинах случившегося будет разбираться специальная комиссия.

«Движение на маршруте осуществляется в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.