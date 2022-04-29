Иркутск, 29 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. С 30 апреля в западных, центральных и южных районах Иркутской области вводится особый противопожарный режим, сообщает 29 апреля телеграм-канал правительства региона.

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Всего за минувшие сутки в регионе обнаружено и в тот же день ликвидировано девять лесных пожаров. Причиной всех возгораний стал человеческий фактор, причем в четырех случаях огонь перешел в лес с земель иных категорий.

Накануне, 28 апреля, восемь пожаров потушены в лесном фонде: пять в Иркутском районе, по одному в Аларском, Зиминском и Куйтунском районах. Общая площадь этих очагов составила 201,9 га, из которых 32 га – нелесные. Еще одно возгорание на площади 9,1 га ликвидировано на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в двух километрах от поселка Ангарские Хутора Иркутского района.

Как сообщало ИА REGNUM, рост числа пожаров в Иркутской области был отмечен 18 апреля. Тогда на землях лесного фонда было потушено 10 возгораний.

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