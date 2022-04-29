Казань, 29 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Татарии за сутки подтвердили 218 случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 220 инфицированных. По информации общероссийского оперативного штаба на 29 апреля, в республиканские ковид-центры за минувший день доставили 80 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Татарии зарегистрировано 144 409 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 138 339 пациентов, скончались 1974 человека. За сутки выписали 225 пациентов, умерли двое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии служба скорой медпомощи оснащена 426 автомобилями санитарного транспорта.

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