Москва, 29 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Ещё 112 украинских военных объектов поразила российская авиация минувшей ночью. В их числе — командные пункты и склады вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 29 апреля на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

Он уточнил, что поражены два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в сёлах Покровское и Гороховское.

Конашенков отметил, что всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 142 украинских военных самолёта и 111 вертолётов, 634 беспилотника, 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и бронемашин.

Кроме того, уничтожены 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и миномётов, 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Конашенков также проинформировал об уничтожении ракетами «Калибр» трёх тяговых электроподстанций в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.

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