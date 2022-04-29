Улан-Удэ, 29 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Руководство аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ попросило полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева помочь со строительство нового аэровокзального комплекса. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии.

Правительство Бурятии Проект нового аэровокзального комплекса аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ

Строительство комплекса включен в план социального развития центров экономического роста республики. По словам директора аэропорта Дмитрия Гармаева, при планировании работ они рассчитывали на определённую кредитную ставку, но сейчас ставка увеличилась, что может замедлить работы.

«Аэропорт надо реконструировать. Тот аэропорт, что сейчас существует, не очень подходит для Улан-Удэ. Красивому городу нужен комфортный аэропорт», — отметил полпред, поручив Минвостокразвития России проанализировать ситуацию и проработать возможность содействия инвестору.

Инвестпроект реализует группа «Новапорт Холдинг». Объём инвестиций составит более 2,5 млрд рублей, а работы должны начаться в августе 2022 года. Площадь нового аэровокзального комплекса составит 6,6 тыс. кв. метров, пропускная способность аэропорта в результате вырастет до 700 тыс. пассажиров международных направлений ежегодно.