Москва, 29 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на поддержку лизинговой отрасли на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

АвтоВоронеж Каршеринг в Воронеже

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Предусматривается право лизингополучателя в период с 1 марта по 31 декабря 2022 г. в случае изменения размера лизинговых платежей в сторону увеличения обратиться за осуществлением досрочного полного или частичного выкупа предмета лизинга без начисления пени или штрафных санкций за досрочное расторжение договора лизинга на условиях, установленных договором лизинга или по соглашению сторон, если договором лизинга не предусмотрен переход прав собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

Инициатива направлена на стабилизацию лизинговой отрасли, пострадавшей в связи с резким повышением ключевой ставки Банка России, что повлекло увеличение привязанных к ней лизинговых платежей, отмечают авторы.

Сегмент малого и среднего предпринимательства, в том числе таксомоторные компании и каршеринг, одна из отраслей, испытывающих в настоящее время сложности в связи с ростом стоимости лизинговых платежей, увеличением стоимости запасных частей и ограниченной доступностью автомобилей на рынке.