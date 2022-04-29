Петропавловск-Камчатский, 29 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. На Камчатке со 2 мая стартует приём у населения старых автомобильных покрышек, об этом в программе «Главное. Итоги за неделю» рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Покрышки

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Авторезину принимают по паспорту. Каждый житель Камчатки может сдать два комплекта, получив за одну покрышку 100 рублей.

«Этот проект очень успешный, честно говоря, я не ожидал такого результата. Хочу напомнить, что он предложен самими жителями – это одно из первых предложений, которое мне поступило в соцсетях. Я его поддержал и реализовал на практике», — сказал Солодов.

Таким образом по Петропавловску-Камчатскому население сдало уже 180 тыс. автомобильных покрышек.

«Это колоссальный объём мусора, который находился на свалках, мусорках, площадках и в лесных насаждениях. Сейчас в черте города и Елизова практически не осталось шин, эта ситуация близка к равновесию. Сколько старых покрышек выбрасывается, столько и будет появляться новых», — подчеркнул губернатор Камчатки.

Из старых покрышек в крае производят резиновую крошку, а затем добавляют её в тротуарные и дорожные плиты, изготавливают покрытие для детских площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, группа компаний ЖСК в Белогорске Амурской области увеличит количество видов выпускаемой продукции. Предприятие начнёт производить в том числе тротуарную плитку и покрытия для площадок из резиновой крошки.