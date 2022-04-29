Курск, 29 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен, сообщила 29 мая пресс-служба Росавиации.

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В числе закрытых аэропортов остаётся аэропорт «Курск». Он будет закрыт до 03:45 7 мая.

Также временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорты всех остальных городов, включая Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву, продолжают работать в штатном режиме.