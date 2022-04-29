Джакарта, 29 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Председатель индонезийской торговой палаты Восточной Нуса-Тенгара Бобби Лианто пригласил генерального директора Bloomberg Майкла Блумберга принять участие в саммите G20, сообщает Antara.

Rubenstein Майкл Блумберг

Бобби Лианто пригласил Майкла Блумберга на саммит в Индонезию, чтобы тот воочию увидел потенциал для инвестиционного развития Лабуан Баджо и региона Восточная Нуса-Тенгара.

Майкл Блумберг — бывший мэр Нью-Йорка, а также один из самых богатых людей в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия, как председатель G20, ожидает присутствия всех стран-членов и предпринимает все необходимые шаги для успешного проведения мероприятия.