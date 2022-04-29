Магас, 29 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Ингушетии в международной акции «Сад памяти» приняли участие учащиеся трех школ и одного детского сада, Все вместе они посадили более 700 деревьев, которые будут напоминать о погибших в годы Великой Отечественной войны.

ИА REGNUM Саженец

«Более 700 саженцев различных пород высадили ученики школы-лицея, центра образования в Магасе, школы №1 селе Кантышево и воспитанники детского сада в селе Ачалуки в рамках международной акции «Сад памяти», цель которой увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. <…> Общая площадь посадки в трех школах и детском саду составила один гектар», — говорится в сообщении пресс-службы минприроды Ингушетии.

Для посадки были выбраны такие породы деревьев, как ясень, карликовая яблоня, карликовый персик, груша, вишня, липа. Их выбор обусловлен неприхотливостью в уходе. Воспитанники школ и детского сада «очень ответственно подошли к процессу и обещали заботиться в будущем о своих подопечных».

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в 2022 году планируется высадить 60 тыс. деревьев в рамках международной акции «Сад памяти».