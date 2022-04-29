Калуга, 29 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Красную книгу Калужской области занесены 20 новых видов живой природы – девять грибов и десять животных, а также первоцвет равноплодник василистниковый. Об этом 29 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира региона.

Пресс-служба правительства Калужской облсти Бабочка сатир дриада занесена в Красную книгу Калужской области

В список редких животных включены моллюск реретеновидка пряморотая, найденная в 2020 году в Людиновском районе, а также насекомое копьеуска пятнистая и бабочка сатир дриада, которая долгое время считалась исчезнувшей в регионе. Одновременно исключены из Красной книги Калужской области касатик (ирис) безлистный, популяция которого признана учеными искусственной, и чужеродный вид – крыса черная. Не нуждающимися в специальной охране также признаны 12 видов насекомых, численность которых в последние годы возросла. Кроме того, благодаря зарыблению водоемов возросла популяция стерляди.

На сегодняшний день под охраной на территории Калужской области находится 611 видов грибов, растений и животных.