Барнаул, 29 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 29 апредя известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Первомайского района, убившей сожителя.

Убийство

По данным следствия, обвиняемая и ее сожитель воспитывали четверых несовершеннолетних детей. В новогоднюю ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал высказывать угрозы гражданской супруге, демонстрируя при этом нож.

В ходе ссоры женщина выхватила у сожителя нож и нанесла ему 12 ранений в жизненно-важные органы, от которых потерпевший скончался на месте. Испугавшись содеянного, обвиняемая решила сокрыть тело мужчины, замаскировав преступление под безвестное исчезновение. Для этого она попросила своего несовершеннолетнего сына отвезти тело отца в лес и закопать в снегу. Спустя несколько недель тело потерпевшего было найдено, а женщина призналась в содеянном, мотивировав свои действия тем, что сожитель постоянно избивал ее, а в день убийства она испугалась за свою жизнь.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Барнауле вынесен приговор неоднократно судимому 57-летнему мужчине, который летом 2021 года убил и поджёг участкового уполномоченного полиции вместе со служебным автомобилем.

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