Москва, 29 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Российские войска и артиллерия поразили за прошедшую ночь 21 пункт управления и 107 позиций артиллерии ВСУ, уничтожены свыше 280 националистов. Об этом 29 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражён: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.