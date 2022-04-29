Цхинвал, 29 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Членам Центральной избирательной комиссии Южной Осетии придётся рассмотреть три заявления от граждан об открытии дополнительных участков для голосования ко второму туру выборов президента республики. Об этом сообщила ТАСС председатель ЦИК Эмилия Гагиева.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Южная Осетия

«Я против открытия даже одного участка. Это будет нарушением пассивного избирательного права остальных трех кандидатов, внесённых в избирательный бюллетень в первом туре, а также нарушением конституционных законов», — сказала Гагиева.

Она заявила, что, согласно законодательству республики, избирательные участки нужно открывать не позднее чем за 50 дней до начала выборов. Также глава Центризбиркома считает неправильным увеличение количества участков во время выборного процесса.

При этом Гагиева отметила, что не все члены ЦИК считают открытие дополнительных участков незаконным. Решение будет принято в результате голосования членов комиссии.

Напомним, в первом туре выборов президента Южной Осетии действующий глава республики Анатолий Бибилов уступил лидеру партии «Ныхас» Алану Галоеву, набрав 34,95% голосов. Лидер оппозиции получил 38,55%. Второй тур выборов должен пройти 8 мая.