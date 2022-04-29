Луганск, 29 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 15 человек личного состава. Об этом 29 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 15 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра и пять единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации на Донбассе с 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 93 мирных жителя, включая двух детей.