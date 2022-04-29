ВСУ за сутки потеряли на территории ЛНР убитыми 15 человек – НМ ЛНР
Луганск, 29 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 15 человек личного состава. Об этом 29 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 15 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра и пять единиц автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации на Донбассе с 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 93 мирных жителя, включая двух детей.