Ясиноватая, ДНР, 29 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Киевские боевики вновь подвергли артиллерийскому обстрелу город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 09:57 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что три тяговые электроподстанции уничтожены в районах железнодорожных узлов в Киевской, Одесской и Хмельницкой областях Украины. Их поразили российские ракеты «Калибр».