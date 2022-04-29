Ставрополь, 29 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Ставропольском крае направят дополнительно 243 млн рублей на благоустройство четырех населенных пунктов, среди которых город-курорт Пятигорск. Денежные средства выделены из федерального бюджета в порядке софинансирования на реализацию проектов благоустройства общественных территорий в рамках краевой государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», сообщили 29 апреля в управлении по информполитике аппарата правительства края.

Денис Абрамов ИА REGNUM Студенты развернули флаг России длиной 72 метра на склоне горы Машук

Так, на выделенные средства будет приведен в порядок парк «Молодежный» в селе Александровском. Здесь появятся теннисный корт и трасса для велосипедного мотокросса. В поселке Анджиевском Минераловодского округа будут построены детская и спортивная площадка в парке по улице Исакова. В станице Марьинской Кировского округа в порядок приведут центральную площадь.

А в Пятигорске за счет субсидии благоустроят пешеходную тропу на территории Перкальского питомника совхоза «Декоративные культуры» и благоустроят смотровую площадку в юго-восточной части строящегося молодежного центра «Машук». Здесь также будет обустроена экологическая тропа, соединяющая верхнюю и нижнюю площадки лагеря.