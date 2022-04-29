Владивосток, 29 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Командование Тихоокеанским флотом (ТОФ) ВМФ России провело во Владивостоке в Доме офицеров детский творческий конкурс, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба ТОФ.

Cap.ru Присланные на конкурс детские рисунки

В финале конкурса, организованного для детей военнослужащих флота, более 20 юных патриотов состязались в трёх номинациях. Дети читали стихотворения о Великой Отечественной войне, исполняли песни военных лет, а также представляли рисунок на тему Великой Победы советского народа в войне с фашизмом.

пресс-служба ТОФ «В жюри, кроме военнослужащих флота, были приглашены два ветерана Великой Отечественной войны, которые с гордостью наблюдали за выступлениями юных участников мероприятия. В ходе конкурса оценивались творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, а также мастерство исполнения».

Юным победителям и призёрам конкурса были вручены почётные грамоты и сладкие подарки.

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