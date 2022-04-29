Севастополь, 29 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Ещё 20 пациентов попали в коронавирусные стационары Севастополя, данные за сутки опубликовал 29 апреля городской департамент здравоохранения. Накануне, 28 апреля, сообщалось о 19 госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 20 человек. Выписаны 27 пациентов. На данный момент в больницах находится 168 пациентов, из них 106 – с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получил ещё 61 человек, это на три случая заражения меньше, чем было подтверждено накануне. Скончались два ковид-пациента.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 83 446 случая заражения коронавирусом, выздоровели 80 685 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 2 330 севастопольцев.