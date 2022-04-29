Москва, 29 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на урегулирование отношений, связанных с особенностями выпуска цифровой валюты в России, создание реестра участников майнинга, а также проведения амнистии, внесли в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди» во главе с Антоном Ткачёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Криптовалюта

Законопроектом предлагается ввести определение майнига — выпуск, генерация цифровой валюты в Российской Федерации, то есть деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, а именно: доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и/или информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и/или комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации и/или пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, результатом которой становится создание цифровой валюты, в частности, поддержание распределенного реестра и генерация цифровых валют и их блоков, валидация операций в реестре.

Также прописываются требования к участникам майнинговой деятельности и вводится реестр участников майнинга.

Устанавливается, что физические лица вправе заниматься майнингом при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого лица и регистрации в реестре, если потребляемая ими электроэнергия превышает лимиты, установленные правительством.

Ряд положений касаются операторов майнинга. Так, оператор майнинга вправе осуществлять майнинг при условии включения его в реестр участников майнинга. Он ведет учет генерируемых цифровых валют, их видов, договоров с пользователями (при их наличии), договоров с операторами обмена цифровых валют или платежными системами и банками, обменными сервисами, которые осуществляют обмен цифровых валют и их покупку.

Кроме того, законопроектом для участников майнинга, зарегистрированных в реестре, будет объявлена амнистия в отношении таможенного оформления оборудования, налоговых деклараций, оплаты НДС и так далее.