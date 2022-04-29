29 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что освобожденная от украинских националистов Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону.

Мирослава Романенко, , 12:04 — REGNUM Херсонская область, освобожденная от украинских националистов, с 1 мая переходит в рублевую зону. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Харьков Z», «Денацификация UA» и «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Добро пожаловать, так сказать», — написал один из участников обсуждения.

«Ура!!! Молодцы! Гоните эту гнилую нацистскую сволочь, чтобы духу её не было. Как говорили мои родители, истинные украинцы, боровшиеся с немецким фашизмом. Нынешние… натовские прихвостни, не стоят и их мизинца», — отметила Любовь.

«Самое страшное и неприятное — неопределенность. Как только вырисовывается хоть какая-то тенденция, концепция, сразу появляется в массах настрой. Дай Бог будет [так] и дальше с каждой областью юго-востока [Украины]», — добавила Olga.

«Всех бандитов, которые называют себя властью в бывшей Украине, Запад привязал счетами и диктует им преступные деяния в отношении населения Украины. Откровенное уничтожение людей прикрывается Украиной. Жаль, что это название опорочено, но возвращаться к нему нет никакого желания, а только раздражение и ужас», — в свою очередь пишет «Разительный — Русский корабль».

Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России. Херсон Цитата из видео «Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России»

«Украина должна быть запрещена на территории РФ и союзников. Это слишком опасное явление», — отреагировал Пётр.

«Прекрасная новость! Поздравляю херсонцев», — отреагировал Андрей.

«Это что ж получается??? Минус еще одна область… Украины? Ну в смысле… — референдум и станет частью РФ?» — задался вопросом Мишаня Т.

«Вернется в родную гавань», — прокомментировала новость Марина.

«Значит уже не уйдут. Очень хорошо», — отметил Daniil.

«Украина избавляется от проклятого наследия коммунистов. Поздравляю патриотов Украины, наконец-то вы добились своего, ура!» — с сарказмом подытожил Пётр.

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Напомним, ранее Кирилл Стремоусов также заявил, что возвращение под контроль Украины освобождённой от националистов Херсонской области исключено.