Мирослава Романенко, 29 апреля 2022, 12:04 — REGNUM Херсонская область, освобожденная от украинских националистов, с 1 мая переходит в рублевую зону. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Харьков Z», «Денацификация UA» и «Open Ukraine | Открытая Украина».
«Добро пожаловать, так сказать», — написал один из участников обсуждения.
«Ура!!! Молодцы! Гоните эту гнилую нацистскую сволочь, чтобы духу её не было. Как говорили мои родители, истинные украинцы, боровшиеся с немецким фашизмом. Нынешние… натовские прихвостни, не стоят и их мизинца», — отметила Любовь.
«Самое страшное и неприятное — неопределенность. Как только вырисовывается хоть какая-то тенденция, концепция, сразу появляется в массах настрой. Дай Бог будет [так] и дальше с каждой областью юго-востока [Украины]», — добавила Olga.
«Всех бандитов, которые называют себя властью в бывшей Украине, Запад привязал счетами и диктует им преступные деяния в отношении населения Украины. Откровенное уничтожение людей прикрывается Украиной. Жаль, что это название опорочено, но возвращаться к нему нет никакого желания, а только раздражение и ужас», — в свою очередь пишет «Разительный — Русский корабль».
«Украина должна быть запрещена на территории РФ и союзников. Это слишком опасное явление», — отреагировал Пётр.
«Прекрасная новость! Поздравляю херсонцев», — отреагировал Андрей.
«Это что ж получается??? Минус еще одна область… Украины? Ну в смысле… — референдум и станет частью РФ?» — задался вопросом Мишаня Т.
«Вернется в родную гавань», — прокомментировала новость Марина.
«Значит уже не уйдут. Очень хорошо», — отметил Daniil.
«Украина избавляется от проклятого наследия коммунистов. Поздравляю патриотов Украины, наконец-то вы добились своего, ура!» — с сарказмом подытожил Пётр.
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Напомним, ранее Кирилл Стремоусов также заявил, что возвращение под контроль Украины освобождённой от националистов Херсонской области исключено.