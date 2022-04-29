Биробиджан, 29 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Ушла из жизни жительница Еврейской автономной области Галина Семенцова. Ей 23 апреля исполнилось 84 года, сообщил телеграм-канал правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветеран

Читайте также: В Еврейской автономии ветеран не дожил до 77-летия Победы

Ветеран родилась в пригороде Ленинграда и пережила блокаду города. Её отца призвали на фронт, а мать умерла. Галина Семенцова воспитывалась в детском доме, окончила школу, получила профессию фельдшера-лаборанта и переехала на Дальний Восток. В Еврейской автономии она всю жизнь проработала врачом.

«В нашей памяти Галина Сергеевна Семенцова останется человеком с сильным духом и активной жизненной позицией», — подчеркнули в правительстве ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Еврейской АО скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Столяров. Он внёс большой вклад в жизнь региона.