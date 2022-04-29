Средства ПВО ВС России уничтожили за ночь 13 беспилотников ВСУ – МО РФ
Москва, 29 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. За последние 24 часа российские средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников украинских вооруженных формирований, включая один «Байрактар-ТБ2» около границы России и Украины. Об этом 29 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе «Байрактар-ТБ2» на российско-украинской границе в районе Нововодяное», — сказал он.
Кроме того, Коншенков уточнил, что в районе населенного пункта Каменка российские ПВО сбили реактивный снаряд украинской реактивной системы залпового огня «Смерч».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенко рассказал, что в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины российским военными уничтожено в общей сложности свыше 300 реактивных систем залпового огня киевских боевиков.