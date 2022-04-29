Москва, 29 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. За последние 24 часа российские средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников украинских вооруженных формирований, включая один «Байрактар-ТБ2» около границы России и Украины. Об этом 29 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Российскими средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе «Байрактар-ТБ2» на российско-украинской границе в районе Нововодяное», — сказал он.

Кроме того, Коншенков уточнил, что в районе населенного пункта Каменка российские ПВО сбили реактивный снаряд украинской реактивной системы залпового огня «Смерч».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенко рассказал, что в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины российским военными уничтожено в общей сложности свыше 300 реактивных систем залпового огня киевских боевиков.