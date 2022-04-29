Барнаул, 29 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Алтайском крае по итогам 2021 года индекс промышленного производства составил 101,7%, сообщил 29 апреля в ходе ежегодного отчета перед парламентом региона губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует телеграм-канал краевого правительства.

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По словам главы региона, на 11% увеличился объем промышленного экспорта. В абсолютном выражении он превысил 500 млн долларов.

«Наибольшие инвестиционные вложения осуществлялись в добычу полиметаллических руд, энергетику, производство резиновых и пластмассовых изделий и производство транспортных средств. На эти средства закупалось новое оборудование, осваивался выпуск перспективных видов продукции, проводились мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду», — пояснил Виктор Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по итогам первых трех месяцев индекс промпроизводства составил 102,7%. Существенный прирост объемов отгрузки показали машиностроительные предприятия. Так, в транспортном машиностроении произведено в 1,5 раза больше продукции, чем в первом квартале прошлого года.

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