Абакан, 29 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим (ОПР) в Хакасии продлён до 25 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Причинами продления стали повышенная пожарная опасность в республике, рост числа ландшафтных и бытовых пожаров, неблагоприятная погода и ожидаемые высокие классы пожарной опасности.

Населению запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить огнеопасные работы и так далее. Нарушителям грозят штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, ОПР в Хакасии действует со 2 апреля. Часть муниципалитетов ввели ОПР 9 апреля.

С начала 2022 года в Хакасии потушено 200 степных пожаров и 275 палов травы, 12 лесных пожаров.

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