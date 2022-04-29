Саратов, 29 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Саратовской области подорожали квартиры на первичном и вторичном рынке жилья. На конец 1 квартала текущего года средняя стоимость 1 кв. метра в новостройке по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросла на 43%, на вторичном рынке — на 41%. Об этом сообщат Саратовстат.

(сс) nattanan23 Собственное жилье

Средняя цена за один квадратный метр общей площади квартир в новостройках на 1 апреля составляла 63,5 тыс. рублей, на вторичном рынке — 62,8 тыс. рублей. (1 квартал 2021 года — 44,3 и 44,5 тыс. рублей соответственно).

По оперативным данным за январь–март 2022 года объем выполненных работ по строительству в Саратовской области составил 14,7 млрд рублей, что на 47,7% больше, чем за январь–март 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжит падать доступность жилья из-за высоких цен и заградительных ставок по ипотеке.

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