Уфа, 29 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Около 2,3 млрд рублей намерена направить компания, которая входит в турецкий холдинг, на строительство завода по производству отопительных котлов и батарей, а также создание предприятия по выпуску пластиковых труб в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Батарея

Данный вопрос был рассмотрен на заседании «Инвестчаса» в правительстве региона.

Так, на возведение завода по производству котлов и отопительных батарей инвестор намерен направить 2,1 млрд рублей. Завод планируют построить не территории особой экономической зоны «Алга». В случае реализации данного проекта планируется создать 200 новых рабочих мест. Начать выпуск продукции планируют уже в 2024 году.

Сообщается. что завод по производству до 25 тысяч тонн пластиковых труб в год планируют разместить в индустриальном парке «Уфимский». На реализацию этого проекта намерены направить 197,5 млн рублей, в результате будет создано 55 новых рабочих мест. Монтаж технологического оборудования планируется начать летом текущего года.

Всего на реализацию данных проектов в Башкирии компания намерена направить около 2,3 млрд рублей.

«Мы со своей стороны готовы проработать с потенциальными поставщиками ассортимент и объёмы сырья для новых производств, чтобы в конце 2022 года запустить первый завод в Уфимском районе», – приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Башкирии в Якутию намерены поставлять мёд, удобрения и сельхозтехнику.