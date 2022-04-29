* талиба — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 29 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Источники в афганской провинции Газни сообщают, что воры украли оружие, боеприпасы и снаряжение у талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Оружие

Злоумышленникам удалось завладеть оружием после того, как радикал оставил свою машину на обочине дороги в районе базара города Газни и отправился за покупками.

Количество краж в провинции Газни в последнее время возросло настолько, что от воров не застрахованы и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).