В Ярославле не находят подрядчиков на ремонт дворов
Ярославль, 29 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Ярославле не состоялось 13 из 17 аукционов, объявленных по благоустройству дворовых территорий по губернаторскому проекту «Наши дворы». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.
Всего в Ярославле сейчас объявлены аукционы по 55 лотам. Как правило, каждый лот включает одну дворовую территорию. На данный момент удалось определить подрядчика по 4 дворам в Дзержинском районе Ярославля. Еще 13 аукционов признаны несостоявшимися, на них не подано ни одной заявки. Суммы на ремонт значительные – от 2,7 до 9 миллионов рублей на каждый двор, однако подрядные организации все равно не приняли участие в торгах.
Не найдены подрядчики на дворовые территории на улицах 8 марта, Красноперекопская, Маланова, Рыкачева, Нефтяников в Красноперекопском районе. Не состоялись торги по дворам на улицах Туманова, Строителей, Панина проспекте Дзержинского и Ленинградском проспекте в Дзержинском районе.
Теперь торги на ремонт дворов по 13 лотам в Ярославле придется объявлять заново. При этом, скорее всего, произойдет корректировка сроков проведения работ, в сторону увеличения могут быть увеличены и сметы.