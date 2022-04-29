Ярославль, 29 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Ярославле не состоялось 13 из 17 аукционов, объявленных по благоустройству дворовых территорий по губернаторскому проекту «Наши дворы». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.

yarregion. ru Двор для благоустройства

Всего в Ярославле сейчас объявлены аукционы по 55 лотам. Как правило, каждый лот включает одну дворовую территорию. На данный момент удалось определить подрядчика по 4 дворам в Дзержинском районе Ярославля. Еще 13 аукционов признаны несостоявшимися, на них не подано ни одной заявки. Суммы на ремонт значительные – от 2,7 до 9 миллионов рублей на каждый двор, однако подрядные организации все равно не приняли участие в торгах.

Не найдены подрядчики на дворовые территории на улицах 8 марта, Красноперекопская, Маланова, Рыкачева, Нефтяников в Красноперекопском районе. Не состоялись торги по дворам на улицах Туманова, Строителей, Панина проспекте Дзержинского и Ленинградском проспекте в Дзержинском районе.

Теперь торги на ремонт дворов по 13 лотам в Ярославле придется объявлять заново. При этом, скорее всего, произойдет корректировка сроков проведения работ, в сторону увеличения могут быть увеличены и сметы.