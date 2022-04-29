Восточный Иерусалим, Палестина, 29 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Столкновения между израильской полицией и палестинцами начались в Старом городе Иерусалима утром в пятницу, 29 апреля. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

@nadplo Эвакуация пострадавших из района Аль-Аксы

По данным журналистов, конфликт начался в районе священной для мусульман мечети Аль-Акса.

Отмечается, что израильская полиция оцепила район мечети, потребовав от собравшихся на пятничную молитву покинуть район. После того, как палестинцы отказались уйти из мечети, полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным палестинского отделения организации Красный полумесяц, в результате столкновений 42 человека получили травмы разной степени тяжести.

За последние две недели израильская полиция неоднократно разгоняла палестинцев, собирающихся в районе мечети Аль-Акса.