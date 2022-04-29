Новосибирск, 29 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Новосибирске изменена мера пресечения бизнесмену Сергею Проничеву. Об этом сообщил Центральный районный суд города.

Суд

Напомним, что журналист Николай Сальников и бизнесмен Сергей Проничев проходили по делу о «мошенничестве, совершённом организованной группой». Ранее Сальников получил условный срок.

«Ходатайство защитника обвиняемого Проничева об изменении меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую удовлетворено», — говорится на сайте суда.

Проничев отпущен из-под стражи и отправлен под домашний арест до 27 июня 2022 года.