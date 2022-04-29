Москва, 29 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Ракетные войска ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в том числе ракетный комплекс «Точка-У», которым был нанесен удар по Херсону. Об этом 29 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Ракетными войсками в течение ночи поражены 13 военных объектов Украины. В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон», — сказал он на брифинге.

Конашенков также добавил, что российские ракетные войска нанесли поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожены три артиллерийских батареи и дивизион реактивных систем залпового огня.