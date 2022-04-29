Краснодар, , 11:02 — REGNUM Бывший заместитель начальника информационного центра ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР 29 апреля.

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Как полагает следствие, обвиняемый сообщил родственнице одного из фигурантов дела о незаконном обороте сильнодействующих средств о планах следствия квалифицировать действия подследственных по более тяжкой статье. Он пояснил, что может содействовать о квалификации действий её родственника по менее тяжкой статье, а также в переводе его в другой следственный изолятор. За «услуги» полицейский потребовал 40 млн рублей якобы для передачи другим должностным лицам. Женщина согласилась на передачу части требуемой суммы, в 7 млн рублей, а затем обратилась в следственный комитет. 7 сентября 2021 года полицейский был задержан при получении очередной части взятки в 3 млн рублей.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело в его отношении передано в суд.