Пермь, , 11:01 — REGNUM В Перми 1 мая пройдёт легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». В период спортивного мероприятия — с 10:00 до 15:00 по местному времени (08:00 – 13:00 мск) — будет закрыто движение всех видов транспорта по ряду центральных улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Эстафета Rostov-gorod.ru

Эстафета стартует в 11:00 у стадиона «Динамо». Участниками состязания станут более 2 тысяч человек: спортсмеов-любителей и профессионалов. Участников и зрителей ждет развлекательная программа для детей и родителей, выступления спортивных, вокальных и танцевальных коллективов.

Стоит отметить, легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда» проводится с 1930 года. Прерывалась она только один раз – в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.