Екатеринбург, 29 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В детских садах Екатеринбурга появятся дополнительные места. По сравнению с 2021-2022 учебным годом их количество для воспитанников в возрасте от полутора до двух лет возрастёт в четыре раза и составит 1200. Об этом журналистам сообщила представитель департамента образования городской администрации Наталья Ведерникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

По словам чиновницы, увеличится и количество мест для детей от года до полутора лет. В новом учебном году в этом сегменте создадут 48 мест, было всего 15. Ведерникова подчеркнула, что у родителей нет повода для волнения. Все дети получат возможность посещать детский сад. Кроме того, заложен небольшой резерв по количеству мест на случай приезда детей из других регионов.

Всего в 2022-2023 учебном году в детсадах города предусмотрено 23 тысячи мест для детей в возрасте от года до семи лет. По сравнению с прошлым годом этот показатель практически не изменился. Тогда в детсадах было открыто 23 459 мест.