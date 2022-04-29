Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. О похолодании ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 29 апреля.

jill111 Заморозки

Согласно прогнозу Росгидромета, в Ростовской области ожидаются заморозки в ночные и утренние часы. 30 апреля по северной половине, 1 мая местами по области температура воздуха и на поверхности почвы понизится до — 1…-2 градусов.

Спасатели рекомендуют в связи с похолоданием позаботиться о собственной безопасности.