Оренбург, 29 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Белоруссии задержали оренбуржца, который подозревается в присвоении свыше 58 млн рублей. Мужчина доставлен в Оренбург. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным полиции, 40-летний житель Оренбурга, являясь директором компании, подписывал с покупателями договоры уступки прав на квартиры, находящиеся в собственности коммерческой организации. Деньги он присваивал. Мужчина осуществил махинации с 16 квартирами и экскаватором. Ущерб фирме составил более 58 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.