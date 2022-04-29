Москва, , 10:59 — REGNUM В ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российским военными было уничтожено в общей сложности свыше 300 реактивных систем залпового огня киевских боевиков. Об этом 29 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппаратов, 278 зенитных ракетных комплексов, 2 638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1 175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 467 единиц специальной военной автомобильной техники», — рассказал он.

Также Коншенков отметил, что артиллерийскими подразделениями ВС России в течение ночи на 29 апреля были выполнены 975 огневых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Донецк.