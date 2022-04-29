Нью-Дели, , 10:58 — REGNUM Генерал Нараун, главнокомандующий индийской армией, заявил на стратегическом диалоге Raisina в Дели, что в Кашмире увеличилось количество изъятий военной техники, имеющей афганское происхождение.

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Он выразил опасение, что с возвращением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти присутствие афганских боевиков в Индии усилится.

«Количество оружия и другой военной техники, как, например, камеры наблюдения, которые мы изъяли в Кашмире, увеличилось, — цитирует Нарауна Indian Express. — Несомненно, это оборудование родом из Афганистана».

Командующий индийской армией сказал, что он ещё не видел афганских боевиков в Кашмире, но «нет никаких сомнений в том, что предпринимались попытки сделать это».

«Когда режим «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые пришёл к власти в Афганистане в 1990-х годах, нами было арестовано или убито несколько афганских террористов (в Кашмире)», — сказал он, имея в виду предыдущий опыт Индии в борьбе с афганскими боевиками.