Кишинёв, 29 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Заявление министерства иностранных дел Болгарии с призывом к болгарским гражданам по возможности покинуть Молдавию, стало реакцией на теракты в Приднестровье. Об этом говорится в заявлении молдавского МИД, распространённом 29 апреля пресс-службой ведомства.

Флаг Молдавии

«Заявление Кризисного центра болгарского МИД является частью протокола безопасности этой страны вследствие недавних инцидентов в приднестровском регионе», — говорится в сообщении.

Молдавские дипломаты также отметили, что призыв болгарского МИД заранее предупреждать о выезде из Молдавии является «обычной практикой». Решение Софии объявить о повышенном риске в Молдавии, как отметили в Кишинёве, принято на основании «отдельных национальных критериев».

Напомним, МИД Болгарии 28 апреля призвал сограждан отказаться от поездок в Молдавию, тех, кто там находится — покинуть территорию республики. Это объяснили осложнением обстановки в Молдавии.