Калуга, 29 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Банк России 29 апреля выпустил в обращение памятные монеты «350-летие со дня рождения Петра I» серии «Исторические события». Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Отделение по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Елена Фадеева.

Банк России Памятная монета к 350- летию Петра I

Новые монеты представлены в трех номиналах (серебряные 3 и 100 рублей, а также золотая — 10 000 рублей) общим тиражом более пяти тысяч экземпляров. На всех монетах присутствуют разные образы Петра I. Так, на трехрублевой монете расположены портрет Петра I в профиль, а также Петропавловская крепость и корабли, идущие по Неве.

«Первый российский император по своей матери Наталье Нарышкиной имел калужские корни. Нарышкины владели имениями в Тарусском уезде. Мещовский край является родиной цариц — бабушки Петра I Евдокии Стрешневой и первой жены российского императора Евдокии Лопухиной. Еще одним исторически знаковым местом в калужском регионе, имеющим отношение к реформам Петра Великого, является поселок Полотняный завод, возникновение которого связано с основанием в 1718 году парусно-полотняного завода по указу царя. За последние 30 лет выпущено около полусотни памятных монет, связанных с преобразованиями Петра I. Монеты к 350-летнему юбилею русского царя — еще одна дань уважения деяниям правителя-реформатора, изменившего ход отечественной истории», — отметила Елена Фадеева.