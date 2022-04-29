Малодербетовский район, Калмыкия, 29 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Калмыкии в результате ДТП с лошадью на трассе Р-22 «Каспий» пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

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Дорожная авария случилась примерно в 21:40 мск 28 апреля на 99-м километре федеральной автодороги. В Малодербетовском районе водитель легкового автомобиля не успел затормозить и сбил лошадь. На месте происшествия оказана помощь двоим пострадавшим.

На месте происшествия работали силы и средства Малодербетовского пожарно-спасательного гарнизона.