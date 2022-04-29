Екатеринбург, 29 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Свердловской области внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите от коронавирусной инфекции. Граждане могут отказаться от ношения масок в ряде помещений, сообщили в региональном оперштабе.

Скрин фото страницы правительства Калужской области «ВКонтакте» Масочный режим

Теперь носить маску необходимо только в тех помещениях, где могут одновременно находиться более 50 человек. В остальных случаях использование маски не является обязательным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масочный режим остаётся единственным ковидным ограничением в Свердловской области.