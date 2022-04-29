Варшава, 29 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Главной темой заседания совета министров стран ЕС по энергетике 2 мая станет оплата российского газа в рублях, сообщила 29 апреля министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Я не рассчитываю, что страны ясно выскажутся (по этому вопросу). Даже если страна ранее декларировала платежи в рублях, она может от этого отказаться», — сказала она в эфире Польского радио.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля компания «Газпром экспорт» остановила поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля не получила от этих компаний платежи за поставки голубого топлива в апреле в рублях.