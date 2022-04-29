Оттава, , 10:53 — REGNUM Канадская металкор-группа ONI представила новый сингл Secrets, созданный при участии американского рок-музыканта Игги Попа и вокалиста Рэнди Блайта, фронтмена группы Lamb Of God. Об этом 29 апреля сообщил портал NME.

Игги Поп, Рэнди Блайт и ONI Скриншот NME

Новая запись является последним превью предстоящего второго альбома канадской группы Loathing Light, который выйдет 17 июня на лейбле Ironshore Records.

Песня Secrets начиналась как совместная работа ONI и Блайта, но после того, как песня начала складываться, пара обсудила идею добавить второго приглашенного вокалиста. «Вокал Игги настолько культовый и мгновенно узнаваемый, его стиль — это то, что мы искали. Но мы решили, что давайте посмотрим, сможем ли мы пригласить самого музыканта, чтобы он заценил это», — объяснили ONI в пресс-релизе. «Он приехал, мы поели и просто расслабились. А потом он сделал свое дело».

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