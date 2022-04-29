Оттава, 29 апреля 2022, 10:53 — REGNUM Канадская металкор-группа ONI представила новый сингл Secrets, созданный при участии американского рок-музыканта Игги Попа и вокалиста Рэнди Блайта, фронтмена группы Lamb Of God. Об этом 29 апреля сообщил портал NME.
Новая запись является последним превью предстоящего второго альбома канадской группы Loathing Light, который выйдет 17 июня на лейбле Ironshore Records.
Песня Secrets начиналась как совместная работа ONI и Блайта, но после того, как песня начала складываться, пара обсудила идею добавить второго приглашенного вокалиста. «Вокал Игги настолько культовый и мгновенно узнаваемый, его стиль — это то, что мы искали. Но мы решили, что давайте посмотрим, сможем ли мы пригласить самого музыканта, чтобы он заценил это», — объяснили ONI в пресс-релизе. «Он приехал, мы поели и просто расслабились. А потом он сделал свое дело».
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