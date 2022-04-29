Сеул, , 10:54 — REGNUM В марте 2022 года Южную Корею посетили 96 768 иностранцев, что на 29,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

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Согласно опубликованным данным, страну посетили 16 968 граждан США, 14 726 граждан Китая, 11 397 граждан Филиппин, 5096 граждан Вьетнама, 4024 гражданина Индонезии, 2450 граждан Сингапура, 2347 граждан России, 1452 гражданина Таиланда и 1397 граждан Японии.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж с туристическими целями, их количество, увеличилось на 96,6%, до 145 503 человек.