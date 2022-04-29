Донецк, 29 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Донецк. Об этом 29 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:12 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации на Донбассе с 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в ДНР погибли 93 мирных жителя, включая двух детей.