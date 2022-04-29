* талибах — запрещённая в России организация

Кабул, 29 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. С момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане 15 августа 2021 года, по данным AFP в стране закрылись 2000 предприятий. По сообщениям СМИ, ситуация в Кабуле, столице Афганистана, ещё хуже: более половины компаний закрыты, а тысячи людей уволены.

(сс) Olgamielnikiewicz Кабул. Афганистан

Экспортная торговля шафраном Фархада Сафи быстро развивалась до тех пор, пока к власти не пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он говорит, что всё остановилось, когда радикалы вошли в Кабул.

Международные санкции, направленные на оказание давления на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не позволили Farhad Saffron Production and Export Company экспортировать свою продукцию в Соединённые Штаты. Фархад говорит, что сейчас нет возможности направить продукцию за пределы страны, потому что такие компании, как FedEx, больше не работают в Афганистане.

Ещё одна проблема, которая делает невозможным вести экспортную торговлю, — отсутствие наличных денег в афганских банках. Фархад сообщил, что американская компания, сотрудничавшая с ним в экспорте шафрана, больше не может присылать деньги.

Малые предприятия, которые все ещё работают, получают более низкую прибыль.

Арезу Османи, руководитель предприятия по производству гигиенических прокладок, говорит, что её фабрика была закрыта на два месяца после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти. Она отметила, что спрос снижается, и стоимость импорта сырья из Индии сейчас гораздо выше.

Рабочие её фабрики получают 5000 афгани в месяц, что составляет менее половины того, что было до захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Строгие правила «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также привели к краху многих малых предприятий в Кабуле. Перед падением Кабула в городе везде была слышна музыка. Музыка и развлечения были хорошим источником дохода для ресторанов и клубов, куда молодёжь ходила развлекаться. Но сейчас работа этих малых предприятий полностью замерла. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили исполнение музыки.

Всемирный банк предупреждает, что с закрытием многих предприятий в Афганистане и прекращением международной помощи размеры экономики Афганистана сократятся.

Международный валютный фонд также заявил, что в этом году экономика Афганистана сократится на 30%, что, вероятно, усугубит миграционный кризис, который затронет соседние страны, Турцию и Европу.