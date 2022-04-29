Лос-Анджелес, США, , 10:52 — REGNUM Телеведущий Джеймс Корден уйдёт с поста ведущего шоу Late Late Show в 2023 году. Об этом 29 апреля пишет Daily Mail.

Джеймс Корден Скриншот видео на YouTube

Корден принял решение уйти в конце восьмого сезона, несмотря на то, что руководители телеканала CBS «отчаянно пытались удержать его подольше». Причиной ухода телеведущего стало его желание больше времени проводить со своей семьёй.

ИА REGNUM напоминает, что Late Late Show впервые вышло на телеэкраны в 1995 году — его ведущими в разные годы были Том Снайдер, Крэйг Килборн и Крейг Фергюсон. Джеймс Корден появился в передаче в 2015 году.

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