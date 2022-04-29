Чита, , 10:51 — REGNUM Председатель Федерации профсоюзов Забайкальского края Зоя Прохорова обратилась к жителям и гостям Читы с приглашением принять участие во всероссийской акции профсоюзов. В этом году она проходит под девизом: «Zа мир! Za труд! Za май! Za мир без нацизма!» — сообщает 29 апреля пресс-служба правительства региона.

В Первомай Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Только все вместе мы сможем решить социально-трудовые проблемы, сделать жизнь забайкальцев лучше и выразить поддержку Президенту России в это непростое время», — сказала Зоя Прохорова.

Напомним, поддержку Первомая и в ознаменование приближающегося празднования Дня победы организован Всероссийский профсоюзный автопробег «Zа мир без нацизма!». Стартовал пробег 12 апреля из Владивостока. 18 апреля к нему присоединились забайкальцы. Сейчас профсоюзные автоколонны со всех округов России движутся в Москву и прибудут к празднику 1 мая.

Праздничное шествие трудовых коллективов 1 мая стартует от улицы Выставочная до площади имени Ленина.

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